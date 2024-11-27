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Джо Байден запросил у Конгресса еще $24 млрд, из которых 16 млрд потратят на пополнение собственных запасов оружия

09:05, 27 ноября 2024
Из этих 24 млрд долларов Байден предлагает большую часть – 16 млрд – направить на пополнение собственных запасов США.
Джо Байден запросил у Конгресса еще $24 млрд, из которых 16 млрд потратят на пополнение собственных запасов оружия
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Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на помощь Украине и пополнение запасов ранее переданного американского оружия. Об этом пишет Politico.

Предполагается, что $16 млрд. пойдут на пополнение составов Пентагона, еще $8 млрд – на Инициативу о предоставлении помощи в сфере безопасности Украины.

Административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений во избежание остановки финансирования следующей президентской администрацией.

По данным издания, Конгресс получил запрос 25 ноября. Его должны рассмотреть до 20 декабря.

Как отмечает издание, запрос Байдена вызвал негодование у некоторых республиканцев.

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США Украина война Джо Байден

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