Джо Байден запросил у Конгресса еще $24 млрд, из которых 16 млрд потратят на пополнение собственных запасов оружия

Президент США Джо Байден обратился в Конгресс с просьбой выделить еще 24 млрд долларов на помощь Украине и пополнение запасов ранее переданного американского оружия. Об этом пишет Politico.
Предполагается, что $16 млрд. пойдут на пополнение составов Пентагона, еще $8 млрд – на Инициативу о предоставлении помощи в сфере безопасности Украины.
Административно-бюджетное управление Белого дома предложило включить эту финансовую помощь в пакет решений во избежание остановки финансирования следующей президентской администрацией.
По данным издания, Конгресс получил запрос 25 ноября. Его должны рассмотреть до 20 декабря.
Как отмечает издание, запрос Байдена вызвал негодование у некоторых республиканцев.
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