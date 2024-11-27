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У новой российской ракеты, выпущенной по Днепру, была боеголовка без взрывчатки

08:51, 27 ноября 2024
Новая баллистическая ракета была без взрывчатки, поэтому нанесла небольшой вред - СМИ.
У новой российской ракеты, выпущенной по Днепру, была боеголовка без взрывчатки
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На днях Россия ударила по Днепру новой ракетой. По информации Reuters, ракета имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки, и потому нанесла небольшой ущерб.

Два собеседника предоставили изданию подробности о новой ракете, ведь западные эксперты пытаются узнать больше о том, что, по словам официальных лиц США, было экспериментальной ракетой средней дальности.

Эксперты говорят, что отсутствие взрывчатки в головной части ракеты, обычно несущей боеголовку, может свидетельствовать о наличии приборов для тестирования характеристик.

Такие боеприпасы обычно предназначены для нанесения ядерных ударов большой дальности по целям на расстоянии тысячи километров.

Как сообщается, ракета несла фиктивные боеголовки, и потому нанесенный ущерб "достаточно незначительный".

"В этом случае (ракета) была без взрывчатки... Не было типов взрывов, как мы ожидали. Что-то было, но оно не было огромным", - добавил второй источник.

Ранее Путин заявил, что по Украине был нанесен удар ракетой "Орешник".

Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал западных партнеров передать Украине системы противовоздушной обороны. Он отметил, что новые системы ПВО могли бы оградить Украину от баллистических ракет средней дальности типа "Орешник".

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