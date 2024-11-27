За время полномасштабной войны по состоянию здоровья в запас уволили 41 высшего офицера ВСУ

Как стало известно, за период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года в запас уволили 41 человек высшего офицерского состава.

С начала полномасштабного вторжения России по состоянию здоровья в запас уволили 41 человек высшего офицерского состава. Об этом сообщили в кадровом центре ВСУ, передает "Радио Свобода".

Это данные за период с 24 февраля 2022 года по 1 августа 2024 года.

"По информации, предоставленной Кадровым центром Вооруженных Сил Украины, сообщается следующее: за время полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, в период с 24.02.2022 по 01.08.2024 с военной службы в запас по состоянию здоровья уволен 41 человек высшего офицера ", – сообщили в ВСУ на запрос издания.

Кроме этого, за этот период один военный высший офицерский состав был принят на военную службу.

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Напомним, в Минобороны уже подготовили проект изменений в законодательство в рамках цифровизации ВВК, который позволит передавать сведения о состоянии здоровья военнообязанного из гражданского медицинского учреждения в системы Министерства обороны за считанные минуты.

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