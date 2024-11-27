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Израиль и Ливан договорились прекратить огонь - Байден

08:21, 27 ноября 2024
В течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана, – рассказал президент США Джо Байден.
Израиль и Ливан договорились прекратить огонь - Байден
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Израиль и Ливан согласились прекратить боевые действия рано утром 27 ноября. Об этом сообщил в соцсети Х президент США Джо Байден.

Он уточнил, что в течение 60 дней Израиль будет постепенно выводить войска с территории Ливана. Также Байден подчеркнул, что США вместе с Францией и другими странами "предоставят необходимую для реализации мирного соглашения помощь" сторонам конфликта.

"Это должно стать постоянным прекращением боевых действий. Потому, что осталось от «Хезболлы» и других террористических организаций, не будет позволено, подчеркиваю, не будет позволено снова угрожать безопасности Израиля. Американские войска не будут размещены на юге Ливана. Это отвечает моим обязательствам перед американским народом не привлекать американские войска к боевым действиям в этом конфликте", – сообщил Байден.

Напомним, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху обратился к согражданам после того, как его Кабмин проголосовал за перемирие.

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Джо Байден Израиль

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