Ізраїль та Ліван домовилися припинити вогонь – Байден

Протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану, - розповів президент США Джо Байден.

Фото: Reuters

Ізраїль та Ліван погодилися припинити бойові дії рано вранці 27 листопада. Про це повідомив у соцмережі Х президент США Джо Байден.

Він уточнив, що протягом 60 днів Ізраїль поступово виводитиме війська з території Лівану. Також Байден підкреслив, що США разом із Францією та іншими країнами «нададуть необхідну для реалізації мирної угоди допомогу» сторонам конфлікту.

«Це має стати постійним припиненням бойових дій. Тому, що залишилося від «Хезболли» та інших терористичних організацій, не буде дозволено, підкреслюю, не буде дозволено знову загрожувати безпеці Ізраїлю. Американські війська не будуть розміщені на півдні Лівану. Це відповідає моїм зобов'язанням перед американським народом не залучати американські війська до бойових дій у цьому конфлікті», – повідомив Байден.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до співгромадян після того, як його Кабмін проголосував за перемир'я.

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