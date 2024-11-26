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Ізраїль і Хезболла досягли згоди про припинення вогню — перші подробиці

20:47, 26 листопада 2024
Ізраїль має повністю вивести війська з Лівану протягом 60 днів.
Ізраїль і Хезболла досягли згоди про припинення вогню — перші подробиці
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Ізраїль і Хезболла досягли згоди про припинення вогню. Про це повідомляє Times of Israel.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до співгромадян після того, як його Кабмін проголосував за перемир'я.

Очікується, що угода набуде чинності 27 листопада. Вогонь мають припинити між 4:00 та 6:00 за місцевим часом.

Умови угоди:

  • Ізраїль повністю виводить війська з Лівану протягом 60 днів;
  • «Хезболла» відводить свої формування на північ від ліванської річки Літані;
  • на кордоні Ізраїлю з Ліваном розміщуються 10 000 ліванських військових;
  • США та інші країни посилять боєздатність ліванської армії.

У разі порушення угоди, Ізраїль матиме право проводити операції на території Лівану, за умови попередніх консультацій зі США.

Угода дасть змогу повернути на північ Ізраїлю 60 тисяч осіб, переміщених звідти після обстрілів Хезболли.

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Ізраїль

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