В Україні оновили графік відключення світла на 27 листопада — нові години

Для побутових споживачів з 8:00 до 19:00 діятиме одна черга відключень.

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В Україні 27 листопада діятимуть графіки відключення електроенергії. Укренерго оновило час застосування обмежень.

Зокрема, для побутових споживачів з 8:00 до 19:00 діятиме одна черга відключень (до 4 годин знеструмлення кожної групи у графіку).

А для промисловості та бізнесу графіки обмеження застосовуватимуть з 7:00 до 20:00.

В Укренерго нагадали, що причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб'єктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада.

Наразі енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання.

Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго у соцмережах.

Українців просять не вмикати по декілька потужних електроприладів одночасно, коли світло з’являється за графіком.

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