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$50 млрд Україні за рахунок заморожених російських активів — країни G7 завершують процес надання допомоги

20:14, 26 листопада 2024
Міністри G7 хочуть розпочати передачу коштів Україні в рамках кредиту на $50 млрд до кінця цього року.
$50 млрд Україні за рахунок заморожених російських активів — країни G7 завершують процес надання допомоги
Фото: EPA/UPG
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Країни G7 перейшли до завершального етапу роботи для виділення Україні 50 мільярдів доларів з використанням доходів від заморожених російських активів. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції за підсумками засідання міністрів Великої сімки.

«У рамках нашої підтримки України ми також завершуємо процес виділення $50 млрд, які забезпечені на основі заморожених російських суверенних активів», - заявив він, передає «Інтерфакс-Україна».

Блінкен нагадав, що США нещодавно запровадили нові санкції проти РФ, зокрема проти Газпромбанку.

Він вказав, що також очікує «подальших подібних дій з боку G7».

Додамо, як уточнили міністри закордонних справ G7 у своїй заяві, вони хочуть розпочати передачу коштів Україні в рамках кредиту на 50 млрд доларів до кінця цього року.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2024 року країни «Великої сімки» (G7) домовилися виділити кредит у 50 млрд доларів Україні за рахунок заморожених активів РФ. У жовтні було ухвалено політичне рішення про розподіл часток у цьому кредиті для України між США, ЄС, Великобританією, Японією та Канадою. Механізм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine чи ERA. 

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кредит Україна G7

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