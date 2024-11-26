Комітет Ради погодив виділення 435 млн грн на відновлення цивільної інфраструктури

20:00, 26 листопада 2024
Кошти спрямовуються на відновлення інфраструктури в Запоріжжі, Ірпені, Бучі та продовження будівництва магістральних водогонів на півдні.
Комітет Верховної Ради з питань бюджету погодив виділення додаткових 435 млн грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для Мінінфраструктури та Агентства відновлення.
Вказується, що додаткові кошти спрямовуються на відновлення цивільної інфраструктури, яка постраждала внаслідок збройної агресії рф, зокрема:
- 124,5 млн грн — реконструкція корпусу лікарні КНП «Міська лікарня екстреної та швидкої медичної допомоги» в Запоріжжі;
- 55 млн грн — капітальний ремонт житлового будинку в Запоріжжі;
- 60 млн грн — ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені;
- 17,8 млн грн — ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі;
- 250 млн грн на продовження експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів для ліквідації негативних наслідків, повʼязаних зі знищенням Каховської ГЕС.
Реалізація експериментального проекту допоможе забезпечити населення Криворізького району сталим централізованим водопостачанням.
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