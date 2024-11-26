Комитет Рады согласовал выделение 435 млн грн на восстановление гражданской инфраструктуры

Денежные средства направляются на восстановление инфраструктуры в Запорожье, Ирпене, Буче и продолжение строительства магистральных водопроводов на юге.

Комитет Верховной Рады по бюджету согласовал выделение дополнительных 435 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для Мининфраструктуры и Агентства восстановления.

Указывается, что дополнительные средства направляются на восстановление гражданской инфраструктуры, пострадавшей в результате вооруженной агрессии России, в частности:

124,5 млн грн – реконструкция корпуса больницы КНП «Городская больница экстренной и скорой медицинской помощи» в Запорожье;

55 млн грн - капитальный ремонт жилого дома в Запорожье;

60 млн грн - ремонт трех многоквартирных домов в Ирпене;

17,8 млн грн - ремонт двух многоквартирных домов в Буче;

250 млн грн на продолжение экспериментального проекта по строительству магистральных водопроводов для ликвидации негативных последствий, связанных с уничтожением Каховской ГЭС.

Реализация экспериментального проекта поможет обеспечить население Криворожского района устойчивым централизованным водоснабжением.

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