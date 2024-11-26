Комитет Рады согласовал выделение 435 млн грн на восстановление гражданской инфраструктуры

Комитет Верховной Рады по бюджету согласовал выделение дополнительных 435 млн грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для Мининфраструктуры и Агентства восстановления.
Указывается, что дополнительные средства направляются на восстановление гражданской инфраструктуры, пострадавшей в результате вооруженной агрессии России, в частности:
Реализация экспериментального проекта поможет обеспечить население Криворожского района устойчивым централизованным водоснабжением.
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