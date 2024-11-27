Минфин станет Долговым агентством Украины и не исключает, что кредиты на 50 млрд долларов от G7 придется возвращать – законопроект Кабмина

Как отмечает Минфин, ЕС вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 50 млрд долларов США для поддержки потребностей Украины, при этом такие кредиты могут подлежать возврату Украиной, то есть могут считаться государственным долгом, в случае получения Украиной соответствующих репараций от РФ.

Кабмин в лице Министерства финансов Украины 22 ноября зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12232 о внесении изменений в Бюджетный кодекс по осуществлению сделок с условными обязательствами. Проект касается возможности привлечения кредитов в 50 млрд долларов США от стран G7 для поддержания неотложных потребностей Украины. Проект предусматривает, что Минфин будет играть роль Долгового агентства Украины. При осуществлении сделок с условными обязательствами председатель Долгового агентства Украины вправе брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе по отказу от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», в июне 2024 года страны «Большой семерки» (G7) договорились выделить кредит в 50 млрд долларов Украине за счет замороженных активов РФ. В октябре было принято политическое решение о распределении долей в этом кредите для Украины между США, ЕС, Великобританией, Японией и Канадой. Механизм назвали Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine или ERA.

По результатам встречи министров иностранных дел стран G7 26 ноября было подчеркнуто, что они «приветствуют одобрение министрами финансов принципов и технических особенностей инициативы ERA в пользу Украины» и надеются начать выплаты до конца года.

Впрочем, средства до сих пор не переданы, хотя от них зависит обеспечение бюджета на 2025 год.

Как отметила во время обсуждения проекта Бюджета на 2025 год Роксолана Пидласа, из потребности в 38,4 миллиарда долларов международного финансирования у нас пока подтверждены лишь чуть более 15 миллиардов долларов. «Безусловно, мы рассчитываем на то, что в последующие годы Украина получит доступ к 50 миллиардам долларов от замороженных российских активов», - подчеркнула она тогда.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала документ, где описан механизм, по которому планируется предоставить часть ссуды от ЕС. Так, новая операция должна была быть связана с политическими условиями, согласующимися с ранее принятым Планом Ukraine Facility, содержащим для Украины различные условия, в частности реформы (принятие законов, кадровых, организационных изменений), за реализацию которых Украина получает соответствующие «транши». При этом если Украина не выполняет условия, становится известно о коррупции со средствами ЕС или мошенничества, последующие выплаты могут и не одобрить.

Зачем нужен законопроект Минфина

Основной целью законопроекта 12232 является предоставление возможности привлечения кредитов в бюджет для финансирования приоритетных расходов, обслуживание и погашение которых будет производиться за счет будущих поступлений от замороженных российских активов.

Как отмечает Минфин, в октябре 2024 года Европейским Союзом вместе со странами G7 принято решение о коллективном предоставлении кредитов на сумму до 45 млрд евро (приблизительно 50 млрд долларов США) для поддержки неотложных бюджетных, военных и восстановительных потребностей Украины.

Согласно указанному решению, такие кредиты будут обслуживаться и погашаться за счет будущих поступлений от замороженных активов российского Центрального банка.

Принятию данного решения способствовало создание ЕС Механизма кредитного сотрудничества с Украиной. Финансирование указанного Механизма будет осуществляться за счет доходов, сгенерированных от замороженных российских суверенных активов и других добровольных взносов, сделанных государствами-членами или третьими странами.

Указанные ресурсы будут направлены на погашение основной суммы и процентов по соответствующим двусторонним кредитным соглашениям с кредиторами в рамках инициативы G7 «Чрезвычайные кредиты для ускорения поступлений в бюджет Украины» (Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine).

При этом такие кредиты могут подлежать возврату Украиной (т.е. их можно считать государственным долгом Украины) в случае получения Украиной соответствующих репараций от российской федерации.

Учитывая указанное, необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​необходимостью установления на законодательном уровне права на привлечение кредитов в государственный бюджет для финансирования приоритетных расходов бюджета, обслуживание и погашение которых будет осуществляться за счет будущих поступлений от замороженных российских активов, и определение условий таких привлечения таких кредитов.

Минфин указывает, что в связи с принятием решения ЕС и странами G7 о внедрении нового инструмента финансовой поддержки Украины возникла необходимость приведения бюджетного законодательства в соответствие с предложенными механизмами. В частности, о внедрении инструмента условных обязательств, касающихся ограниченных прав кредиторов требовать возврата таких обязательств государством.

Учитывая указанное, предлагается внести соответствующие изменения в Бюджетный кодекс в части расширения терминов «долговое обязательство» и «государственный долг», а также предоставление права Председателю Долгового агентства осуществлять соответствующие сделки с условными обязательствами.

Предусматривается ведение Долговым агентством Реестра условных обязательств и размещение информации из соответствующего реестра на официальном сайте Долгового агентства.

Также законопроектом предусматривается информирование Долговым агентством Украины Кабинета Министров и Комитета ВР по вопросам бюджета о возникновении у государства долговых обязательств в случае наступления обстоятельств согласно условиям таких сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата кредитов (ссуд), что были предоставлены в результате осуществления таких сделок.

Принятие проекта не требует дополнительных расходов из государственного и местных бюджетов Украины.

«При этом существует потенциальная вероятность в долгосрочной перспективе возникновения долговых обязательств государства по осуществлению платежей за счет средств государственного бюджета в случае наступления обстоятельств согласно условиям сделок, при которых кредиторы могут реализовать ограниченное право требовать от государства возврата таких кредитов (ссуд)» – указывает Минфин.

Как отмечается в законопроекте, Министерство финансов Украины осуществляет полномочия и функции Долгового агентства Украины до начала его функционирования.

Право на осуществление сделок с условными обязательствами (в том числе путем заключения кредитных договоров (договоров займа), договоров покупки инструмента по кредитным (платежным) обязательствам заемщика или любых других соответствующих документов), в рамках соглашений с Европейским Союзом, иностранными государствами , финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, возврат которых будет производиться за счет источников других, чем Государственный бюджет Украины, в том числе за счет доходов, полученных от замороженных активов РФ, в соответствии с механизмом кредитного сотрудничества с Украиной, определенного Регламентом (ЕС) 2024/2773 Европейского парламента и Совета Европейского Союза от 24 октября 2024 года, соответствующими международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины и соответствующими соглашениями с Европейским Союзом, такими иностранными государствами, иностранными финансовыми учреждениями и международными финансовыми организациями, кроме случаев, когда иное предусмотрено условиями таких сделок, принадлежит государству в лице Председателя Долгового агентства Украины по поручению Министра финансов.

Кабинет Министров определяет основные условия осуществления сделок с условными обязательствами, в том числе основные условия кредитных договоров (договоров займа), договоров покупки инструмента по кредитным (платежным) обязательствам заемщика или любых других соответствующих документов, с указанием вида поступления от осуществление таких сделок в соответствии с бюджетной классификацией и необходимость внесения (с соблюдением сбалансированности показателей Государственного бюджета) изменений в росписи государственного бюджета на соответствующий период.

На объем внесенных изменений в роспись осуществляется коррекция соответствующих показателей доходов, финансирования, предельных объемов дефицита и государственного долга, определенных законом о Государственном бюджете на соответствующий период.

Условия сделок с условными обязательствами могут предусматривать ограниченное право кредиторов требовать от государства возврата кредитов (ссуд), предоставленных в результате осуществления таких сделок, за счет средств Государственного бюджета Украины, в частности в случае осуществления возмещения (компенсации) в Государственный бюджет ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии РФ против Украины. В случае наступления обстоятельств согласно условиям таких сделок, при которых кредиторы могут реализовать такое ограниченное право, у государства возникают соответствующие долговые обязательства.

Долговое агентство Украины в 10-дневный срок со дня возникновения соответствующих долговых обязательств государства информирует Кабмин и Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Долговое агентство Украины ведет Реестр сделок с условными обязательствами, определенными настоящим пунктом, и ежемесячно публикует информацию из соответствующего реестра на своем официальном сайте.

При осуществлении сделок с условными обязательствами Председатель Долгового агентства Украины имеет право брать обязательства от имени Украины, связанные с осуществлением таких сделок, в том числе по отказу от суверенного иммунитета в возможных спорах относительно таких обязательств.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.