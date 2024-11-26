G7 осудили российский удар ракетой «Кедр» по Днепру и заявили о непоколебимой поддержке Украины

Министры иностранных дел G7 осудили "безответственную и угрожающую ядерную риторику" РФ.

Фото: reuters.com

Министры иностранных дел G7 решительно осудили использование РФ баллистической ракеты средней дальности «Кедр» против Украины.

«Использование Россией баллистической ракеты средней дальности 21 ноября является еще одним свидетельством ее безрассудного и эскалационного поведения. Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины будет оставаться непоколебимой», - говорится в совместном заявлении министров, которое приводит Reuters.

Они осудили «безответственную и угрожающую ядерную риторику» РФ.

Министры предупредили, что поддержка России Северной Кореей означает опасное расширение конфликта с серьезными последствиями для европейской и индо-тихоокеанской безопасности. Главы МИД призвали Китай принять меры против такой эскалации.

Также, как уточнили министры в заявлении, они хотят приступить к передаче средств Украине в рамках кредита на 50 млрд долларов до конца этого года.

Чиновники пообещали принять меры против групп, помогающих РФ обходить санкции.

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