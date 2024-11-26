В Сумах продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО, два человека погибли, — Зеленский

Повреждены этим ударом также дом и детский сад рядом.

В Сумах в результате российских обстрелов погибли по меньшей мере два человека. Под завалами может находиться еще один человек. Сейчас идет спасательная операция. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский.

«Сейчас в Сумах продолжается спасательная операция на месте обстрела по СТО. Два человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким. Вероятно, под завалами есть еще человек. Поврежден этим ударом также и дом, детский сад рядом», - рассказал Зеленский.

Он добавил, что, предварительно, это был обстрел из ракетной системы залпового огня.

Глава государства подчеркнул, что защититься от таких обстрелов реально только уничтожением российского оружия и пусковых установок на территории агрессора.

«И именно поэтому для нас столь важна возможность наносить удары по российской территории. Это то единственное, что сегодня способно ограничить российский террор и вообще российскую возможность воевать. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и объясняют это другим», – отметил Президент.

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