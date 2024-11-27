Верховной Раде предлагают ввести конфискацию автомобилей как дополнительное административное взыскание за нарушение таможенных правил

Парламент дополнит Таможенный кодекс отдельной нормой о том, что в случае совершения нарушений таможенных правил конфискация как дополнительное административное взыскание может применяться к автомобилям, которые использовались для перемещения или сокрытия товаров.

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики 25 ноября рекомендовал парламенту принять за основу законопроект 10257 о внесении изменений в Таможенный кодекс по некоторым вопросам административной ответственности за нарушение таможенных правил, поданный Кабмином еще в ноябре 2023 года.

Среди прочего этим законопроектом предлагается ч. 2 ст. 462 Таможенного кодекса дополнить новой нормой, согласно которой в случае совершения нарушений таможенных правил, предусмотренных статьями 482 или 483 ТКУ, конфискация как дополнительное административное взыскание может применяться относительно:

1) товаров, транспортных средств коммерческого назначения – непосредственных предметов нарушения таможенных правил и транспортных средств, которые использовались для перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины вне места расположения таможенного органа;

2) товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил таможенного контроля;

3) транспортных средств, которые использовались для перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины вне места расположения таможенного органа, или товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля.

В пояснительной записке утверждается, что указанные изменения направлены на согласование положений.

Впрочем, как отметили в ГНЭУ ВР, в ч. 1 ст. 482 и ч. 1 ст. 483 ТКУ (как в действующей редакции, так и в редакции проекта) предусмотрена ответственность за отдельные нарушения таможенных правил.

«Эти нормы по своей правовой природе идентичны нормам Особенной части Кодекса об административных правонарушениях. В то время как общими нормами, которыми устанавливаются основания и условия осуществления конфискации за совершение соответствующих нарушений таможенных правил, п. 3 ч. 1 ст. 461 и ст. 465 ТКУ, в соответствии с которыми конфискация как административное взыскание за нарушение таможенных правил заключается в принудительном изъятии товаров, транспортных средств, указанных в п. 3 ст. 461 настоящего Кодекса и безвозмездной передаче его в собственность государства.

В свою очередь, в п. 3 ст. 461 ТКУ отмечается, что за нарушение таможенных правил может быть наложено такое административное взыскание, как «конфискация товаров, транспортных средств коммерческого назначения – непосредственных предметов нарушения таможенных правил, товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля (кроме транспортных средств коммерческого назначения, которые используются исключительно для перевозки пассажиров и товаров через таможенную границу Украины по определенным маршрутам и рейсам, осуществляемым в соответствии с расписанием движения на основании международных договоров, заключенных в соответствии с законом), а также транспортных средств, которые использовались для перемещения товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины вне места расположения таможенного органа».

То есть, в данном случае не ясно, можно ли будет осуществлять конфискацию транспортных средств коммерческого назначения, которые используются исключительно для перевозки пассажиров и товаров через таможенную границу Украины по определенным маршрутам и рейсам, осуществляемым в соответствии с расписанием движения на основании международных договоров, заключенных в соответствии с законом (если речь идет о транспортных средствах со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для сокрытия товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил от таможенного контроля). Поскольку согласно ч. 3 ст. 465 ТКУ, в ее системной взаимосвязи с п. 3 ч. 1 ст. 461 настоящего Кодекса, такая конфискация невозможна.

Однако, несмотря на это, ч. 2 ст. 462 ТКУ в редакции проекта разрешает осуществление конфискации указанных транспортных средств» - отметили в ГНЭУ ВР.

Таким образом, внесение предложенных проектом изменений в ст. 462 ТКУ может привести к проблемам при применении этой нормы на практике.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.