В ГЮУ ВР раскритиковали введение штрафов до 121 тысячи грн для должников в ГПК и ХПК за неисполнение судебных решений

Внесенные парламентом изменения в статьи 135 ХПК и 148 ГПК предусматривают, что суд может во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения взыскать в доход государственного бюджета с должника или руководителя должника штраф от 60,5 тысяч грн до 121 тысяч грн.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада без существенного обсуждения в пленарном зале 21 ноября приняла в целом как закон законопроект 9462 «об усовершенствовании положений о судебном контроле за исполнением судебных решений». Этим законом внесены изменения в Хозяйственный процессуальный кодекс, Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства. Проект был внесен в июле 2023 года.

Он предусматривает, что в рамках контроля за исполнением судебных решений суды смогут налагать немалые штрафы на должников по определенным категориям дел – от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

В Главном юридическом управлении Верховной Рады во время проведения юридической экспертизы законопроекта критически оценили эту новеллу.

Как известно, в соответствии с принципом правовой определенности юридические нормы должны быть четкими, ясными и недвусмысленными, поскольку другое не может обеспечить их одинаковое применение и не исключает неограниченность трактовки в правоприменительной практике. Однако проект содержит положения, нарушающие указанный принцип.

Так, проектом вносятся изменения в статьи 135 ХПК и 148 ГПК, которыми предусмотрено, что суд может во время осуществления судебного контроля за исполнением судебного решения взыскать в доход государственного бюджета с должника или руководителя должника (если должником является юридическое лицо) штраф в сумме от 20 до 40 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц. То есть, от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн.

При этом проект не содержит аналогичных изменений и в статью 149 Кодекса административного судопроизводства, что свидетельствует об отсутствии унификации положений процессуальных кодексов. Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», этот закон, напротив, позволяет освобождать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений от штрафа в случае отсутствия денег в бюджете.

Во-вторых, как отметило ГЮУ ВР, изменения не учитывают принцип правовой определенности, поскольку в приведенных нормах ГПК и ХПК отсутствуют положения, в которых было бы указано, за какие именно нарушения суд может применять меры процессуального принуждения.

К тому же, как известно, штраф в процессуальных кодексах является одной из мер процессуального принуждения, применяемого судом в определенных кодексами случаях с целью побуждения соответствующих лиц к выполнению установленных в суде правил, добросовестному исполнению процессуальных обязанностей, прекращению злоупотребления правами и предотвращению создания противоправных препятствий в осуществлении судопроизводства. При этом во всех приведенных кодексах четко определены случаи, когда с лиц взимается штраф. Предусмотренное же проектом в статьях 135 ХПК и 148 ГПК взыскание с должника или руководителя должника (если должником является юрлицо) штрафа во время осуществления судебного контроля не основывается на положениях статей 131 ХПК, 143 ГПК и 144 КАСУ, а потому между действующими новыми положениями в редакции проекта возникает определенная несогласованность.

В-третьих, по мнению ГЮУ ВР, меры процессуального принуждения, предусмотренные процессуальными кодексами, можно расценивать как дополнительный вид юридической ответственности лиц за нарушение процессуальных норм.

В управлении напомнили, что по своей природе судебный штраф – это разновидность административной ответственности, представляющая собой денежное взыскание, то есть обременение имущественного характера для участников процесса, а также для других лиц, участвующих в судебном процессе. Учитывая положения пункта 22 ч. 1 статьи 92 Конституции, судебные штрафы не могут быть предметом регулирования процессуального закона. Деяния, являющиеся преступлениями или административными правонарушениями, и ответственность за них должны определяться исключительно УК и КУоАП. Кроме того, большинство из предусмотренных законом деяний, совершение которых влечет наложение штрафа, охватываются признаками состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 185-3 «Проявление неуважения к суду» КУоАП. Таким образом, установление конкретных санкций за совершение соответствующих правонарушений выходит за пределы предмета правового регулирования процессуального закона.

Кроме того, предусмотренные проектом изменения в статьи 135 ХПК и 148 ГПК содержат такую ​​языковую конструкцию, как «суд может». Однако это, по мнению ГЮУ, не учитывает требований статьи 19 Конституции, которая предусматривает, что органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины.

«Наделение суда широкими дискреционными полномочиями позволяет учитывать конкретные обстоятельства дела с целью защиты нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав и свобод лица, а также интересов лица. В то же время, использованный в проекте подход относительно границ судебного контроля не учитывает требований части второй статьи 8 Конституции Украины, согласно которой законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей, а также свидетельствует об отсутствии системного нормирования, о неполноте правового регулирования общественных отношений.

Кроме того, наличие в кодексах подобных конструкций неприемлемо, поскольку это может существенно усложнить применение соответствующих положений и негативно отразиться на их законодательном развитии, может обусловить на практике проблемы с утверждением и обеспечением прав и свобод человека и гражданина», - добавили в Главном юридическом управлении.

Автор: Наталя Мамченко

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