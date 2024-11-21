Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения о соцвыплатах будет основанием освобождения руководителя госоргана от штрафа – Верховная Рада приняла закон

12:36, 21 ноября 2024
Верховная Рада приняла в целом закон, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений, но при этом разрешить освобождать их от штрафа в случае отсутствия денег в бюджете.
Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения о соцвыплатах будет основанием освобождения руководителя госоргана от штрафа – Верховная Рада приняла закон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.д.) и не выполняется государственным органом, то суд может уменьшить размер штрафа за неисполнение решения или освободить от уплаты штрафа на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у государственного органа и принятие его руководителем мер для установление таких бюджетных ассигнований.

Соответствующий закон «об усовершенствовании положений о судебном контроле за исполнением судебных решений» Верховная Рада 21 ноября приняла в целом (законопроект 9462).

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн за неисполнение судебного решения.

При этом половину суммы штрафа предлагается взимать в пользу истца, а другую половину – в Государственный бюджет.

Впрочем, чиновник-руководитель госоргана, например Пенсионного фонда сможет избежать штрафа.

Так, законопроектом вводится определенный «предохранитель» – основание освобождения руководителя государственного органа от штрафа. Это отсутствие денег в бюджете.

Соответствующие изменения вносятся в статью 382-3 Кодекса административного судопроизводства.

«Суд по ходатайству субъекта властных полномочий может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем такого субъекта властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточными и исчерпывающими.

Если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.п.), суд может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у субъекта властных полномочий и принятие его руководителем всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований , которые по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточны и исчерпывающие» - говорится в изменениях.

В целом законопроект устанавливает, что судебный контроль за исполнением судебных решений по административным делам осуществляет суд, который принял соответствующее судебное решение.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины КАСУ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Дела ликвидированного Окружного административного суда города Киева наконец-то распределены между судами и уже скоро будут переданы в суды

Подготовлено к передаче в суды уже 30% дел, а доставлять их будет Служба судебной охраны.

Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения о соцвыплатах будет основанием освобождения руководителя госоргана от штрафа – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений, но при этом разрешить освобождать их от штрафа в случае отсутствия денег в бюджете.

Работодателей обяжут ввести у себя службы охраны психического здоровья и создадут орган для контроля – Рада одобрила законопроект

Кроме того, в Украине будет создан еще один орган – Нацкомиссия по психическому здоровью, который будет финансироваться, в том числе, из бюджета.

Должны вернуться с СЗЧ не позднее 1 января 2025 года: принят закон об условиях продолжения службы военными, самовольно покинувшими воинские части

Для военнослужащих, совершивших СЗЧ, установили условия возвращения на службу.

Парламент одобрил изменения в оценке трудоспособности граждан специальными экспертами: орган оценки будет покупать услуги экспертов в сфере оценки функционирования

Одобренный законопроект предусматривает, что орган оценки трудоспособности организует осуществление оценки трудоспособности путем закупки услуг экспертов в сфере оценки функционирования и на основании заключения эксперта орган оценки трудоспособности будет принимать решение о наличии или отсутствии устойчивого ограничения трудоспособности и его степени.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Єрмак
    Андрій Єрмак
    керівник Офісу Президента України
  • Ярослава Білоусова
    Ярослава Білоусова
    суддя Східного апеляційного господарського суду