Отсутствие денег в бюджете на исполнение судебного решения о соцвыплатах будет основанием освобождения руководителя госоргана от штрафа – Верховная Рада приняла закон

Верховная Рада приняла в целом закон, которым предлагается штрафовать руководителей госорганов за неисполнение судебных решений, но при этом разрешить освобождать их от штрафа в случае отсутствия денег в бюджете.

Если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.д.) и не выполняется государственным органом, то суд может уменьшить размер штрафа за неисполнение решения или освободить от уплаты штрафа на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у государственного органа и принятие его руководителем мер для установление таких бюджетных ассигнований.

Соответствующий закон «об усовершенствовании положений о судебном контроле за исполнением судебных решений» Верховная Рада 21 ноября приняла в целом (законопроект 9462).

Административному суду предлагается налагать на руководителя должника – субъекта властных полномочий штраф в сумме от 60,5 тысячи грн до 121 тысячи грн за неисполнение судебного решения.

При этом половину суммы штрафа предлагается взимать в пользу истца, а другую половину – в Государственный бюджет.

Впрочем, чиновник-руководитель госоргана, например Пенсионного фонда сможет избежать штрафа.

Так, законопроектом вводится определенный «предохранитель» – основание освобождения руководителя государственного органа от штрафа. Это отсутствие денег в бюджете.

Соответствующие изменения вносятся в статью 382-3 Кодекса административного судопроизводства.

«Суд по ходатайству субъекта властных полномочий может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих осуществление руководителем такого субъекта властных полномочий действий, направленных на исполнение судебного решения и по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточными и исчерпывающими.

Если судебное решение касается осуществления выплат (пенсионных, социальных и т.п.), суд может уменьшить размер штрафа или освободить от его уплаты на основании доказательств, подтверждающих отсутствие бюджетных ассигнований у субъекта властных полномочий и принятие его руководителем всех необходимых мер по установлению таких бюджетных ассигнований , которые по убеждению суда на момент рассмотрения отчета достаточны и исчерпывающие» - говорится в изменениях.

В целом законопроект устанавливает, что судебный контроль за исполнением судебных решений по административным делам осуществляет суд, который принял соответствующее судебное решение.

Автор: Наталя Мамченко

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