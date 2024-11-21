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Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон

12:36, 21 листопада 2024
Верховна Рада прийняла у цілому закон, яким пропонується штрафувати керівників держорганів за невиконання судових рішень, але при цьому дозволити звільняти їх від штрафу у разі відсутності грошей в бюджеті.
Відсутність грошей в бюджеті на виконання судового рішення про соцвиплати буде підставою звільнення керівника держоргану від штрафу – Верховна Рада ухвалила закон
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Якщо судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо) і не виконується державним органом, то суд може зменшити розмір штрафу за невиконання рішення або звільнити від сплати штрафу на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у державного органу та вжиття його керівником заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань.

Відповідний закон «щодо удосконалення положень про судовий контроль за виконанням судових рішень» Верховна Рада 21 листопада ухвалила в цілому (законопроект 9462).

Адміністративному суду пропонується накладати на керівника боржника – суб’єкта владних повноважень штраф у сумі від 60,5 тисяч грн до 121 тисяч грн за невиконання судового рішення.

При цьому половину суми штрафу пропонується стягувати на користь позивача, а іншу половина – до Державного бюджету.

Втім, чиновник-керівник держоргану, наприклад, Пенсійного фонду зможе уникнути штрафу.

Так, законопроектом вводиться певний «запобіжник» – підставу звільнення керівника державного органу від штрафу. Це відсутність грошей в бюджеті.

Відповідні зміни вносяться до статті 382-3 Кодексу адміністративного судочинства.

«Суд за клопотанням суб’єкта владних повноважень може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, що підтверджують здійснення керівником такого суб’єкта владних повноважень дій, які спрямовані на виконання судового рішення та які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми і вичерпними.

Якщо судове рішення стосується здійснення виплат (пенсійних, соціальних тощо), суд може зменшити розмір штрафу або звільнити від його сплати на підставі доказів, які підтверджують відсутність бюджетних асигнувань у суб’єкта владних повноважень та вжиття його керівником всіх необхідних заходів для встановлення таких бюджетних асигнувань, які на переконання суду на момент розгляду звіту є достатніми і вичерпними» - йдеться у змінах.

Загалом, законопроект встановлює, що судовий контроль за виконанням судових рішень в адміністративних справах здійснює суд, який ухвалив відповідне судове рішення.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України КАСУ

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