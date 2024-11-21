На Буковине общество обязали заключить охранный договор на объект культурного наследия XVII века

Эта памятка является частной собственностью с 2014 года и была внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины в 2020 году приказом Министерства культуры.

На Буковине общество с ограниченной ответственностью обязали заключить охранный договор на объект культурного наследия местного значения – Торговый дом (Дом таможни) XVII ст. в городе Хотин Днестровского района Черновицкой области.

Памятка находится в частной собственности с 2014 года, а в 2020 году приказом Министерства культуры Украины она внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины.

Однако владелец имущества, нарушив Закон Украины "Об охране культурного наследия", не заключил с Управлением культуры Черновицкой областной военной администрации охранного договора, избегая таким образом обязательств по надлежащему содержанию, восстановлению и сохранению памятника.

Тернопольский окружной административный суд поддержал позицию прокуратуры и удовлетворил иск в полном объеме.

В течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу охранный договор должен быть заключен.

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