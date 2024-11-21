На Буковині товариство зобов'язали укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини XVII століття

На Буковині товариство з обмеженою відповідальністю зобов’язали укласти охоронний договір на об’єкт культурної спадщини місцевого значення – Торговий будинок (Будинок митниці) XVII ст. у місті Хотин Дністровського району Чернівецької області. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура.

Пам’ятка перебуває у приватній власності з 2014 року, а у 2020 році наказом Міністерства культури України її внесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Однак власник майна, порушивши Закон України "Про охорону культурної спадщини", не уклав із Управлінням культури Чернівецької обласної військової адміністрації охоронного договору, уникаючи таким чином зобов’язань щодо належного утримання, відновлення та збереження пам’ятки.

Наразі Тернопільський окружний адміністративний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов у повному обсязі.

Упродовж місяця з моменту набрання рішенням суду законної сили охоронний договір має бути укладений.

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