Парламент прийняв за основу законопроект щодо захисту прав депортованих дітей

21 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9495 «Про охорону дитинства» щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Законопроект підтримали 248 депутатів. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.
Ним уточнюється поняття депортації та примусового переміщення дітей:
Порядок повернення, реінтеграції та адаптації депортованих дітей визначатиме Кабмін.
«В проектів не враховано дітей, які повернуться в Україну після досягнення 18 років», - додала депутатка.
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