Парламент прийняв за основу законопроект щодо захисту прав депортованих дітей

Законопроект уточнює поняття депортації та примусового переміщення дітей.

Фото: ukrinform.com

21 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9495 «Про охорону дитинства» щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Законопроект підтримали 248 депутатів. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Ним уточнюється поняття депортації та примусового переміщення дітей:

Депортація дитини – незаконне переміщення дитини на територію держави-агресора або її союзників без згоди дитини та її законних представників.

Примусове переміщення – переміщення дитини з території України до тимчасово окупованих територій або держави-агресора без її згоди.

Порядок повернення, реінтеграції та адаптації депортованих дітей визначатиме Кабмін.

«В проектів не враховано дітей, які повернуться в Україну після досягнення 18 років», - додала депутатка.

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