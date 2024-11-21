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Парламент прийняв за основу законопроект щодо захисту прав депортованих дітей

12:28, 21 листопада 2024
Законопроект уточнює поняття депортації та примусового переміщення дітей.
Парламент прийняв за основу законопроект щодо захисту прав депортованих дітей
Фото: ukrinform.com
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21 листопада Верховна Рада прийняла за основу законопроект 9495 «Про охорону дитинства» щодо захисту прав депортованих, примусово переміщених дітей. Законопроект підтримали 248 депутатів. Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Ним уточнюється поняття депортації та примусового переміщення дітей:

  • Депортація дитини – незаконне переміщення дитини на територію держави-агресора або її союзників без згоди дитини та її законних представників.
  • Примусове переміщення – переміщення дитини з території України до тимчасово окупованих територій або держави-агресора без її згоди.

Порядок повернення, реінтеграції та адаптації депортованих дітей визначатиме Кабмін.

«В проектів не враховано дітей, які повернуться в Україну після досягнення 18 років», - додала депутатка.

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Верховна Рада України

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