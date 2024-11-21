Е-посвідчення ветерана та посвідчення ветерана матимуть однакову юридичну силу.

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В Україні набрав чинності закон про електронне посвідчення ветерана.

Так, офіційне друковане видання Верховної Ради газета «Голос України» опублікувало Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо уточнення деяких норм закону» № 4000-IX.

Е-посвідчення ветерана та посвідчення ветерана матимуть однакову юридичну силу та використовуватимуться на території України для підтвердження відповідного статусу, отримання пільг, гарантій та компенсацій.

Також актом запроваджується термін «травма» (поранення, контузії, каліцтва), як підстава для отримання військовослужбовцем статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Зміни до законодавства стосуються й отримання статусу сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни.

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