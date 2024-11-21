Е-удостоверение ветерана и удостоверение ветерана будут иметь одинаковую юридическую силу.

В Украине вступил в силу закон об электронном удостоверении ветерана.

Так, официальное печатное издание Верховной Рады газета «Голос Украины» опубликовало Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» об уточнении некоторых норм закона» № 4000-IX.

Е-удостоверение ветерана и удостоверение ветерана будут иметь одинаковую юридическую силу и будут использоваться на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот, гарантий и компенсаций.

Также актом вводится термин «травма» (ранения, контузии, увечья) как основание для получения военнослужащим статуса лица с инвалидностью в результате войны.

Изменения в законодательство касаются и получения статуса семьи погибших (умерших) ветеранов войны.