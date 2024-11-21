Рада в первом чтении поддержала законопроект о ликвидации всех МСЭК с 1 января

Решением СНБО установлены четкие дедлайны по реформированию системы МСЭК, поэтому подготовить документ ко второму чтению планируют в максимально короткие сроки.

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Парламент принял в первом чтении законопроект 12178, в котором прописана концепция реформирования медико-социальных экспертных комиссий. Как отметил народный депутат и председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, законопроект предусматривает ликвидацию всех МСЭК с 1 января 2025 года.

«Вместо них заработают экспертные комиссии в кластерных и сверхкластерных больницах, которые будут проводить оценку в соответствии с критериями Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья», - уточнил парламентарий.

Среди основных положений законопроекта:

– оценка функционирования пациента переходит к экспертным комиссиям в кластерных и сверхкластерных больницах;

– внесение всех данных в электронную систему здравоохранения, цифровизация всех процессов;

– установление четких критериев оценки функциональности в соответствии с МКФ;

– вместо врачебно-консультационной комиссии направить на оценку функциональности сможет семейный врач;

– назначение в комиссию случайных врачей, не знакомых с пациентом.

Радуцкий подчеркнул, что по-прежнему останутся установленные ранее статусы лиц с инвалидностью и социальные гарантии, предыдущие статусы людей с инвалидностью, которые были получены до запуска реформы, медико-социальная экспертиза для детей.

В то же время он подчеркнул, что решением СНБО установлены четкие дедлайны по реформированию системы МСЭК, поэтому подготовить документ ко второму чтению планируют в максимально короткие сроки.

Ранее «Судебно-юридическая газета» более подробно описывала законопроект Кабмина 12178 года.

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