Киевлян предупреждают об гололедице на дорогах до конца суток

Не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций.

Источник иллюстративного фото: kyivcity.gov.ua

Украинский гидрометцентр предупреждает об гололедице на дорогах Киева 21 ноября днем ​​с удержанием до конца суток.

Как писала «Судебно-юридическая газета», на улицах столицы работают коммунальные службы.

В КГГА отмечали, что 180 единиц спецтехники КК «Киевавтодор» производят обработку дорожного покрытия. Более 3 тысяч работников управляющих компаний и других обслуживающих организаций работают на придомовых территориях. Также к уборке задействован 691 работник «зеленстроев». На зеленых зонах столицы уже использовали 3,2 т противогололедных средств. Очистка от снега продолжается.

Во избежание травматизма киевлян призывают быть осторожными, передвигаясь по городу, и соблюдать советы во время гололеда.

Также в КГГА отметили, что не только муниципальные службы, но и предприятия всех форм собственности несут ответственность за своевременную и качественную уборку локаций.

Соблюдение правил благоустройства в Киеве контролируют инспекторы благоустройства. В случае невыполнения – штраф, который может достигать для физических лиц – 340-1360 грн, для должностных лиц и предпринимателей – 850-1700 грн.

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