У Києві випав сніг — на дороги виїхали 124 одиниці спецтехніки, фото та відео

Комунальники обробляють дороги проти ожеледиці.

У четвер, 21 листопада, у Києві випав перший сніг. Спеціальна техніка вже проводить превентивну обробку дорожнього покриття. Для цих робіт задіяно 124 одиниці спецтехніки, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

У КМДА закликали водіїв бути особливо уважними, дотримуватися безпечної дистанції та правил дорожнього руху. Пішоходам порадили проявляти обережність і використовувати у темний час доби флікери.

За прогнозами синоптиків, 21 листопада у Києві буде хмарно, вдень помірний дощ і мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Місцеві Телеграм-канали публікують фото та відео першого снігу в столиці.





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