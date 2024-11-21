Посольство США у Києві відновило роботу

Установа продовжує працювати після тимчасового призупинення.

Посольство США у Києві відновило свою роботу після повідомлень про ризик масованого обстрілу України. Про це повідомляється на сайті американської дипмісії.

В заяві посольства США в Києві зазначається, що воно тимчасово змінило режим своєї роботи 20 листопада "через повідомлення про високоймовірну повітряну атаку".

Наразі американське посольство "залишається відкритим і продовжує працювати".

Також в установі закликали усіх громадян США дотримуватися інструкцій місцевої влади у разі оголошення тривоги.

Ми повідомляли, що попередження посольства США в Україні про масований обстріл не було пов'язане з посиленням ядерної риторики РФ.

Нагадаємо, раніше посольства Іспанії, США, Італії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.