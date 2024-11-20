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Посольства в Києві закриваються не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БпЛА

12:33, 20 листопада 2024
Посилення заходів безпеки не пов’язано зі зниженням Росією ядерного порогу.
Посольства в Києві закриваються не через загрозу ядерного удару, а через ймовірність комбінованої атаки ракет і БпЛА
Фото: rbc.ua
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Попередження посольства США в Україні про масований обстріл не пов'язане з посиленням ядерної риторики РФ. Про це повідомляє Суспільне із посиланням на джерела в дипломатичній місії.

«Закриття посольства пов'язане з повітряними тривогами, включно з підвищенням можливої ​​загрози комбінованого нападу з безпілотників і ракет, як це сталося нещодавно. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, співпрацюючи з українськими партнерами», – зазначають джерела.

Вказується, що громадянам США рекомендовано зробити наступне: стежити за новинами в місцевих ЗМІ, визначати місця розташування укриттів перед будь-якою повітряною тривогою, негайно сховатися, якщо оголошено повітряну тривогу, і виконувати вказівки українського уряду.

Водночас джерело додало, що посилення заходів безпеки не пов’язано зі зниженням Росією ядерного порогу.

«Як сказав речник Державного департаменту Метт Міллер, з початку агресивної війни проти України він намагався примусити та залякати як Україну, так і інші країни світу за допомогою безвідповідальної ядерної риторики та поведінка... ми не бачили жодних підстав для коригування нашої власної ядерної позиції, але ми продовжуватимемо закликати Росію припинити войовничу та безвідповідальну риторику», — наводить слова видання.

Раніше повідомлялося, що Пентагон не бачить ознак підготовки Росії до ядерного удару по Україні.

Нагадаємо, раніше посольства ІспаніїСШАІталії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

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Київ

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