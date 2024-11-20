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Догоспітальна допомога пораненим військовим та статус бойових медиків — Рада ухвалила закон

12:33, 20 листопада 2024
Документ вводить в законодавство поняття тактичної догоспітальної допомоги та військово-цивільного співробітництва.
Догоспітальна допомога пораненим військовим та статус бойових медиків — Рада ухвалила закон
Фото: tacmedicine.in.ua
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У середу, 20 листопада, Верховна Рада прийняла у другому читанні проект Закону 11423 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки і оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва.

307 народних депутатів підтримали зміни  до законодавства. Про це повідомила народна обраниця Ірина Геращенко.

«Це про невідкладну медичну допомогу, яка дозволить військовослужбовцям Сил Оборони з відповідною підготовкою надавати допомогу пораненим прямо на полі бою», - заявила вона.

Вони зможуть використовувати лікарські засоби до того, як прибудуть кваліфіковані медики.

Також пропонується надати Міноборони повноваження затверджувати обсяги такої допомоги.

Окрім цього, визначається  правовий статус та діяльність бойових медиків, які не мають профільної освіти.

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Верховна Рада України

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