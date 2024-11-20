Догоспитальная помощь раненым военным и статус боевых медиков — Рада приняла закон

Документ вводит в законодательство понятие тактической догоспитальной помощи и военно-гражданского сотрудничества.

Фото: tacmedicine.in.ua

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В среду, 20 ноября, Верховная Рада приняла во втором чтении проект Закона 11423 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны по оказанию помощи на догоспитальном этапе и осуществлению гражданско-военного сотрудничества.

307 народных депутатов поддержали изменения в законодательство. Об этом сообщила народная избранница Ирина Геращенко.

«Это о неотложной медицинской помощи, которая позволит военнослужащим Сил Обороны с соответствующей подготовкой оказывать помощь раненым прямо на поле боя», - заявила она.

Они смогут использовать лекарства до того, как прибудут квалифицированные медики.

Также предлагается предоставить Минобороны полномочия утверждать объемы такой помощи.

Кроме того, определяется правовой статус и деятельность боевых медиков, не имеющих профильного образования.

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