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Рада приняла за основу законопроект об определении понятия тактической догоспитальной помощи

13:38, 10 октября 2024
Законопроект предлагает ввести в законодательство понятия тактической догоспитальной помощи и военно-гражданского сотрудничества.
Рада приняла за основу законопроект об определении понятия тактической догоспитальной помощи
Фото: tacmedicine.in.ua
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Верховная Рада приняла за основу законопроект 11423 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере национальной безопасности и обороны по оказанию помощи на догоспитальном этапе и осуществлению гражданско-военного сотрудничества.

Свои голоса «за» отдали 228 нардепов.

Законопроектом предлагается:

1) ввести в законодательство понятия тактической догоспитальной помощи и военно-гражданского сотрудничества;

2) предоставить полномочия Министерству обороны Украины утверждать объемы предоставления тактической догоспитальной помощи;

3) установить, что гражданско-военное сотрудничество выступает эффективным элементом достижения целей национального сопротивления.

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