Рада прийняла за основу законопроект щодо визначення поняття тактичної догоспітальної допомоги

Законопроектом пропонується ввести в законодавство поняття тактичної догоспітальної допомоги та військово-цивільного співробітництва.

Фото: tacmedicine.in.ua

Верховна Рада прийняла за основу законопроект 11423 про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері національної безпеки і оборони щодо надання допомоги на догоспітальному етапі та здійснення цивільно-військового співробітництва.

Свої голоси «за» віддали 228 нардепів.

Законопроектом пропонується:

1) ввести в законодавство поняття тактичної догоспітальної допомоги та військово-цивільного співробітництва;

2) надати повноваження Міністерству оборону України затверджувати обсяги надання тактичної догоспітальної допомоги;

3) встановити, що цивільно-військове співробітництво виступає ефективним елементом досягнення мети національного спротиву.

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