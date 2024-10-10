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Як змінилися результати навчання українських школярів за рік – результати тестування

19:48, 10 жовтня 2024
Більшість учнів 6 і 8 класів показали середні результати в тестуванні з української мови та математики.
Як змінилися результати навчання українських школярів за рік – результати тестування
Джерело фото: АСС
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Державна служба якості освіти України провела чергове тестування з української мови та математики серед учнів 6-х і 8-х класів. Цей моніторинг триває вже другий рік, що дає змогу відслідковувати динаміку змін у результатах навчання. Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

За словами міністра освіти і науки України Оксена Лісового, важливим є той факт, що такі дослідження відображають реальний стан освіти, і дані використовуються для ухвалення управлінських рішень. Лісовий також подякував команді, що працювала над моніторингом, наголошуючи на важливості таких досліджень.

За результатами цьогорічного тестування, шестикласники продемонстрували покращення, зокрема завдяки поверненню до очного навчання — частка дистанційного навчання зменшилася до 24% порівняно з минулим роком. Однак серед восьмикласників спостерігається зниження середніх результатів, особливо з математики, що, ймовірно, пов'язано з впливом війни на психоемоційний стан учнів.

Результати також підтвердили залежність успішності учнів від якості викладання, особливо в умовах війни. Також було виявлено регіональні диспропорції: учні з міських шкіл демонструють кращі результати, ніж їхні однолітки з сіл, а учні зі східних і північних регіонів показали тенденцію до зниження результатів.

Дослідження було проведено за підтримки ЮНІСЕФ та інших міжнародних партнерів.

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