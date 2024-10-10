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Как изменились результаты обучения украинских школьников за год – результаты тестирования

19:48, 10 октября 2024
Большинство учеников 6 и 8 классов показали средние результаты в тестировании по украинскому языку и математике.
Как изменились результаты обучения украинских школьников за год – результаты тестирования
Источник фото: АСС
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Государственная служба качества образования Украины провела очередное тестирование по украинскому языку и математике среди учащихся 6-х и 8-х классов. Этот мониторинг продолжается уже второй год, что позволяет отслеживать динамику изменений в результатах обучения. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, важным является тот факт, что такие исследования отражают реальное состояние образования, и данные используются для принятия управленческих решений. Лисовой также поблагодарил команду, которая работала над мониторингом, подчеркивая важность таких исследований.

По результатам нынешнего тестирования, шестиклассники продемонстрировали улучшение, в частности благодаря возвращению к очному обучению - доля дистанционного обучения уменьшилась до 24% по сравнению с прошлым годом. Однако среди восьмиклассников наблюдается снижение средних результатов, особенно по математике, что, вероятно, связано с влиянием войны на психоэмоциональное состояние учащихся.

Результаты также подтвердили зависимость успеваемости учащихся от качества преподавания, особенно в условиях войны. Также были выявлены региональные диспропорции: ученики из городских школ демонстрируют лучшие результаты, чем их сверстники из сел, а ученики из восточных и северных регионов показали тенденцию к снижению результатов.

Исследование было проведено при поддержке ЮНИСЕФ и других международных партнеров.

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