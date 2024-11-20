Практика судов
  1. В Украине

Посольства в Киеве закрываются не из-за угрозы ядерного удара, а из-за вероятности комбинированной атаки ракет и БпЛА

12:33, 20 ноября 2024
Ужесточение мер безопасности не связано со снижением Россией ядерного порога.
Посольства в Киеве закрываются не из-за угрозы ядерного удара, а из-за вероятности комбинированной атаки ракет и БпЛА
Фото: rbc.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Предупреждение посольства США в Украине о массированном обстреле не связано с усилением ядерной риторики РФ. Об этом сообщает Суспыльне со ссылкой на источники в дипломатической миссии.

«Закрытие посольства связано с воздушными тревогами, включая повышение возможной угрозы комбинированного нападения с беспилотников и ракет, как это произошло недавно. Мы продолжаем следить за ситуацией, сотрудничая с украинскими партнерами», – отмечают источники.

Указывается, что гражданам США рекомендовано сделать следующее: следить за новостями в местных СМИ, определять места расположения укрытий перед любой воздушной тревогой, немедленно скрыться, если объявлена ​​воздушная тревога, и следовать указаниям украинского правительства.

В то же время источник добавил, что ужесточение мер безопасности не связано со снижением Россией ядерного порога.

«Как сказал представитель Государственного департамента Мэтт Миллер, с начала агрессивной войны против Украины он пытался заставить и запугать как Украину, так и другие страны мира с помощью безответственной ядерной риторики и поведение... мы не видели никаких оснований для корректировки нашей собственной ядерной позиции, но мы будем продолжать призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику», — приводит слова издание.

Ранее сообщалось, что Пентагон не видит признаков подготовки России к ядерному удару по Украине.

Напомним, ранее посольства Испании, США, Италии и Греции приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада одобрила законопроект о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации о правилах предоставления отсрочки

Вместо МСЭК инвалидность будет устанавливаться по решению экспертной команды по оценке.

Данные медосмотров военнообязанных будут автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения в Реестр «Оберег»

Информация о состоянии пригодности мужчин к военной службе будет автоматически попадать из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Реестр военнообязанных.

Еврокомиссия констатировала рост угроз и преследования журналистов в Украине: как бездействие прокуратуры угрожает вступлению в ЕС

Бездействие прокуратуры и в частности Офиса Генпрокурора в вопросе расследования давления правоохранителей на редакции медиа напрямую угрожает переговорам Украины о вступлении в ЕС.

Военные, в которых на войне погибли неполнородные брат или сестра, получат право на увольнение со службы – принят закон

Военнослужащие получат право на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести при участии в боевых действиях их неполнородных брата или сестры.

Верховная Рада приняла закон об отмене сложного IQ-теста для конкурсантов в судьи и отложении экзамена на историю украинской государственности

В продолжающихся конкурсах в апелляционные суды и ВАКС тестирование по истории украинской государственности не будет проводиться.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва