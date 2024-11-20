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Посольства Італії та Греції призупинили роботу в Києві через загрозу безпеці

12:01, 20 листопада 2024
Слідом за США та Іспанією посольства Італії та Греції в Києві теж 20 листопада зачиняються через загрозу масованого удару.
Посольства Італії та Греції призупинили роботу в Києві через загрозу безпеці
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Посольства Італії та Греції призупинили роботу до кінця дня через можливу «загрозу безпеці».

«Посольство США розмістило на своєму сайті інформацію про можливу повітряну атаку високої інтенсивності сьогодні, 20 листопада.

Як запобіжний захід, Посольство в Києві сьогодні буде зачинено для відвідувачів», - зазначається на сайті посольства Італії в Україні.

У свою чергу посольство Греції в Україні заявило, що «з міркувань безпеки, залишиться сьогодні закритим для громадськості».

Нагадаємо, раніше посольства Іспанії та США призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

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Київ Греція Італія

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