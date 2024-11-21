Посольство США в Киеве возобновило работу

Учреждение продолжает работать после временной приостановки.

Посольство США в Киеве возобновило свою работу после сообщений о риске массированного обстрела Украины. Об этом сообщается на сайте американской дипмиссии.

В заявлении посольства США в Киеве отмечается, что оно временно изменило режим своей работы 20 ноября "из-за сообщения о высоковероятной воздушной атаке".

В настоящее время американское посольство "остается открытым и продолжает работать".

Также в учреждении призвали всех граждан США следовать инструкциям местных властей в случае объявления тревоги.

Мы сообщали, что предупреждение посольства США в Украине о массированном обстреле не было связано с усилением ядерной риторики РФ.

Напомним, ранее посольства Испании, США, Италии и Греции приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

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