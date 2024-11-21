Белый дом планирует отменить почти $5 миллиардов долга для Киева — Госдеп

Белый дом намерен отменить Украине около 4,65 миллиарда долларов долга на экономическую помощь.

Администрация действующего президента США Джо Байдена подала в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь – примерно 4,65 миллиарда долларов. Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга, пишет "Голос Америки".

Он сообщил, что Конгресс принял Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года.

По условиям этого документа, экономическая помощь – около 10 миллиардов долларов предоставляется Киеву не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.

В то же время документ предоставляет Байдену полномочия простить 50% этого займа.

Он предусматривает, что с 15 ноября 2024 года – через неделю после выборов президента США – действующий президент может простить до 50% этого займа, тогда как остальные 50% займа сможет простить 1 января 2026 года уже следующий президент.

«Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это», – сказал Миллер.

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