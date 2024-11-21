Білий дім планує скасувати майже $5 мільярдів боргу для Києва — Держдеп

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу - приблизно 4,65 мільярда доларів. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу, пише "Голос Америки".
Він повідомив, що Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.
За умовами цього документа, економічна допомога – близько 10 мільярдів доларів надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.
Водночас документ надає Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.
Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року – за тиждень після виборів президента США – чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.
«Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це», – сказав Міллер.
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