Білий дім планує скасувати майже $5 мільярдів боргу для Києва — Держдеп

Білий дім збирається скасувати Україні близько 4,65 мільярда доларів боргу на економічну допомогу.

Адміністрація чинного президента США Джо Байдена подала до Конгресу заяву про намір скасувати половину боргу України на економічну допомогу - приблизно 4,65 мільярда доларів. Про це заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу, пише "Голос Америки".

Він повідомив, що Конгрес ухвалив Закон про додаткові асигнування на безпеку України у розмірі близько 61 мільярд доларів у квітні 2024 року.

За умовами цього документа, економічна допомога – близько 10 мільярдів доларів надається Києву не на безоплатній основі, а як умовно-поворотна позика.

Водночас документ надає Байдену повноваження пробачити 50% цієї позики.

Він передбачає, що з 15 листопада 2024 року – за тиждень після виборів президента США – чинний президент може пробачити до 50% цієї позики, тоді як інші 50% позики зможе пробачити 1-го січня 2026 року вже наступний президент.

«Ми зробили крок, який був окреслений у законі, щоб скасувати ці позики за надану економічну допомогу Україні, і тепер Конгрес може прийняти це», – сказав Міллер.

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