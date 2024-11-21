У Києві та ще чотирьох областях ввели екстрені відключення світла

Екстрені відключення світла в Києві, Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській та Донецькій областях застосовуються екстрені відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК.

Відповідну інформацію підтвердили у КМВА: "За вказівкою Укренерго, в столиці застосовані екстрені відключення світла!".

Також про аварійні вимкнення повідомило Сумиобленерго та Житомиробленерго.

У разі змін у ситуації, відповідні служби обіцяють оперативно інформувати громадян.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.