Посольство США в Києві відновить роботу 21 листопада — Держдеп

Тимчасово посольство припинило роботу 20 листопада через загрозу обстрілу.

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Посольство США в Києві планує відновити нормальну роботу 21 листопада. Про це повідомив спікер Держдепа США Метью Міллер під час брифінгу для преси.

Раніше дипломатична установа була закрита через загрозу російського ракетного удару.

Ми повідомляли, що попередження посольства США в Україні про масований обстріл не було пов'язане з посиленням ядерної риторики РФ.

Нагадаємо, раніше посольства Іспанії, США, Італії та Греції призупинили роботу посольства у Києві через загрозу атаки Росії.

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