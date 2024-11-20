Посольство США в Киеве возобновит работу 21 ноября - Госдеп

Временно посольство прекратило работу 20 ноября из-за угрозы обстрела.

Посольство США в Киеве планирует возобновить нормальную работу 21 ноября. Об этом сообщил спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга для прессы.

Ранее дипломатическое учреждение было закрыто из-за угрозы российского ракетного удара.

Мы сообщали, что предупреждение посольства США в Украине о массированном обстреле не было связано с усилением ядерной риторики РФ.

Напомним, ранее посольства Испании, США, Италии и Греции приостановили работу посольства в Киеве из-за угрозы атаки России.

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