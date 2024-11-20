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Реформа МСЭК предусматривает создание диджитализованной системы вместо старой советской практики, — Радуцкий

21:48, 20 ноября 2024
Выполнение функций медико-социальной экспертизы возложат на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.
Реформа МСЭК предусматривает создание диджитализованной системы вместо старой советской практики, — Радуцкий
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Как известно, Верховная Рада 20 ноября приняла за основу законопроект Кабмина 12178 по реформе МСЭК.

Систему медико-социальной экспертизы заменят «оценкой повседневного функционирования личности», а также ликвидируют медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и возложат выполнение их функций на экспертные комиссии, которые будут формироваться в кластерных и сверхкластерных учреждениях здравоохранения.

Глава Комитета по вопросам здоровья нации, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий объяснил, что реформа была запланирована еще в прошлом году.

По его словам, зконопроект предусматривает ликвидацию МСЭК как институции, а появится полностью диджитализованная система оценки состояния пациентов.

Он отметил, что эта практика применяется за границей, а именно в США, Германии, Израиле.

Комиссии не будут на постоянной основе, это будет рандомный выбор специалистов через электронную систему.

"Пациент не будет знать, кто именно будет рассматривать его дело, так же не будут знать врачи, какого пациента они рассматривают", – сказал Радуцкий.

Все больницы, задействованные в комиссиях, будут обязаны декларироваться.

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МСЕК

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