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Реформа МСЕК передбачає створення діджиталізованої системи замість старої радянської практики, — Радуцький

21:48, 20 листопада 2024
Виконання функцій медико-соціальної експертизи покладуть на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.
Реформа МСЕК передбачає створення діджиталізованої системи замість старої радянської практики, — Радуцький
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Як відомо,  Верховна Рада 20 листопада прийняла за основу законопроект Кабміну 12178 щодо реформи МСЕК.

Систему медико-соціальної експертизи замінять на «оцінювання повсякденного функціонування особи», а також ліквідують медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) та покладуть виконання їх функцій на експертні комісії, що формуватимуться в кластерних та надкластерних закладах охорони здоров’я.

Голова Комітету з питань здоров'я нації, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький пояснив, що реформа була запланована ще минулого року.

За його словами, зконопроект передбачає ліквідацію МСЕК як інституції, натомість з’явиться повністю діджиталізована система оцінки стану пацієнтів.

Він зазначив, що ця практика застосовується за кордоном, а саме у США, Німеччині, Ізраїлі.

Комісії не будуть на постійній основі, це буде рандомний вибір фахівців через електрону систему. 

"Пацієнт не буде знати, хто саме буде розглядати його справу, так само не будуть знати лікарі, якого пацієнта вони розглядають", - сказав Радуцький.

Всі лікарні, які будуть задіяні у комісіях, будуть зобов’язані декларуватись.

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МСЕК

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