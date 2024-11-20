Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 перевантажив українських провайдерів — швидкість інтернету в Україні різко впала

Проблеми із інтернетом пов’язані з виходом довгоочікуваної S.T.A.L.K.E.R. 2, яку активно завантажують геймери.

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В Україні 20 листопада стартував реліз довгоочікуваної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Після цього швидкість інтернету в Україні різко впала. Один з провайдерів прокоментував виданню "Обозреватель" проблеми з трафіком.

Він зазначив, що таку ситуацію зараз спостерігають усі постачальники інтернету в країні.

"Зараз спостерігаються складнощі в роботі точок пункту обміну трафіком. Це повʼязано з навантаженням на магістральні канали по всій Україні", – пояснив провайдер.

Українці в мережі масово скаржаться на значне уповільнення швидкості інтернету.

Зазначимо, що 20 листопада відбувся офіційний реліз гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля, розробником якої є українська студія GSC Game World. Придбати гру можна на Steam, Epic Games Store, Microsoft Store, GOG, Xbox Series X та Xbox Series S.

Вихід S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля очікувався у 2022 році, але через повномасштабне вторгнення плани було змінено.

"S.T.A.L.K.E.R." 2 є продовженням культової серії ігор "S.T.A.L.K.E.R." від української компанії GSC Game World і став четвертою грою в серії.

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