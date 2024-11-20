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Рада зробила перший крок до спрощення доступу до ліків, необхідних для лікування рідкісних захворювань

21:26, 20 листопада 2024
Парламент підтримав у першому читанні законопроект щодо удосконалення доступу пацієнтів до лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти.
Рада зробила перший крок до спрощення доступу до ліків, необхідних для лікування рідкісних захворювань
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Верховна Рада проголосувала у першому читанні законопроект №11493 щодо удосконалення доступу пацієнтів до лікарських засобів, які закуповуються за бюджетні кошти. Законопроектом пропонується спростити реєстрацію ліків, необхідних для лікування рідкісних захворювань.

Це знизить ціни та забезпечить українців доступом до важливих препаратів, навіть якщо вони не виробляються в Україні.

Народний депутатка України Ірина Констанкевич пояснила, у чому важливість цієї ініціативи.

Вона зазначила, що законопроект є важливим, тому що йдеться про розширення можливостей для реєстрації тих ліків, які потрібні пацієнтам, але вони не виробляються у нашій країні.

"Норми цього законопроекту зможуть зруйнувати монополію, яка є у нас в державі, тому що до виробництва ліків долучені кілька виробників, і тому ціни в аптеках високі", - зазначила вона.

За словами депутатки, ціни на ідентичні ліки, що за кордоном і у нас дуже сильно відрізняються. 

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Верховна Рада України законопроект

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