Рада сделала первый шаг к упрощению доступа к лекарствам, необходимым для лечения редких заболеваний

Парламент поддержал в первом чтении законопроект об усовершенствовании доступа пациентов к лекарственным средствам, которые закупаются за бюджетные средства.

Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект №11493 по усовершенствованию доступа пациентов к лекарственным средствам, закупаемым за бюджетные средства. Законопроектом предлагается упростить регистрацию лекарств, необходимых для лечения редких заболеваний.

Это снизит цены и обеспечит украинцев доступ к важным препаратам, даже если они не производятся в Украине.

Народный депутат Украины Ирина Констанкевич объяснила, в чем важность этой инициативы.

Она отметила, что законопроект важен, потому что речь идет о расширении возможностей для регистрации того лекарства, которое нужно пациентам, но оно не производится в нашей стране.

"Нормы этого законопроекта смогут разрушить монополию, которая есть у нас в государстве, потому что к производству лекарства приобщены несколько производителей, и поэтому цены в аптеках высокие", - отметила она.

По словам депутата, цены на идентичные лекарства за границей и у нас сильно отличаются.

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