Дональд Трамп выдвинул юриста Мэтью Витакера на должность посла США при НАТО

Мэтью Витакер ранее исполнял обязанности генерального прокурора.

Дональд Трамп избрал кандидата в послы страны при НАТО. На эту должность он предложил юристу Мэтью Витакеру. Об этом Трамп сообщил в соцсети Х.

"Я полностью уверен в способности Мэтью представлять Соединенные Штаты с силой, честностью и непоколебимой преданностью. Я с нетерпением жду тесного сотрудничества с ним, поскольку мы продолжаем продвигать мир через силу, свободу и процветание по всему миру", - заявил Трамп.

Он отметил, что Витакер является "сильным воином и верным патриотом, который будет продвигать и защищать интересы США".

Ранее мы писали, что Дональд Трамп планирует назначить на должность министра образования Линду Макмехон.

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