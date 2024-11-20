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Дональд Трамп висунув юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО

20:58, 20 листопада 2024
Метью Вітакер раніше виконував обов’язки генерального прокурора.
Дональд Трамп висунув юриста Метью Вітакера на посаду посла США при НАТО
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Дональд Трамп обрав кандидата у посли країни при НАТО. На цю посаду він запропонував юриста Метью Вітакера. Про це Трамп повідомив у соцмережі Х. 

"Я повністю впевнений у здатності Метью представляти Сполучені Штати з силою, чесністю і непохитною відданістю. Я з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, оскільки ми продовжуємо просувати мир через силу, свободу і процвітання в усьому світі", - заявив Трамп.

Він зазначив, що Вітакер є "сильним воїном і вірним патріотом, який просуватиме та захищатиме інтереси США".

Меттью Вітакер виконував обов’язки генерального прокурора близько трьох місяців під час першого президенства Трампа

Раніше ми писали, що Дональд Трамп планує призначити на посаду міністра освіти Лінду Макмехон.

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НАТО Дональд Трамп

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