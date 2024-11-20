У Раді очікують зміни до Бюджетного та Податкового кодексів щодо адміністрування місцевих податків

Зміни, які мають внести, стосуються зарахування ПДФО за місцезнаходженням підприємств, а не за місцем реєстрації їхніх юросіб — Олена Шуляк.

Найближчим часом можуть внести зміни до Бюджетного та Податкового кодексів щодо зарахування ПДФО за місцезнаходженням підприємств, а не за місцем реєстрації їх юросіб. ​​Це сприятиме покращенню механізму горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Такі зміни є частиною 150 індикаторів, виконання яких є необхідним для отримання 50 млрд євро в рамках програми Ukraine Facility для України.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

Вона зазначила, що адміністрування місцевих податків входить до переліку найбільш проблемних питань органів місцевого самоврядування у 12 основних сферах діяльності громад, на які вони самі вже неодноразово вказували. Йдеться про відсутність стимулів в ОМС щодо місцевого економічного розвитку, залучення підприємств на свою територію.

«А саме через втрату надходжень ПДФО бюджетами місцевого самоврядування, оскільки юрособи сплачують його не за місцезнаходженням, а місцем своєї реєстрації. Це можна виправити тільки через зміни до Бюджетного і Податкового кодексів, щоб ПДФО зараховувався до місцевих бюджетів відповідно до європейської практики та удосконаливши механізм горизонтального вирівнювання місцевих бюджетів. Це один із 150 індикаторів, без виконання яких 50 млрд євро, що надаються за програмою Ukraine Facility, отримати ми не зможемо», – наголосила Шуляк.

Парламентарка також зазначила, що питання адміністрування місцевих податків досить болюче для більшості органів місцевого самоврядування, оскільки на сьогодні немає єдності у ньому: приміські об’єднані територіальні громади прагнуть, щоб податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) сплачувався за місцем проживання суб’єкта господарської діяльності, в той час як міська влада наполягає, щоб сплата відбувалася за місцем її ведення. Втім, оскільки сьогодні немає технічної можливості для адміністрування ПДФО за місцем проживання – немає механізму реєстрації фізичних осіб, у парламенті схиляються до варіанту сплати за місцем ведення господарської діяльності.

Передбачуване та адекватне фінансування, зауважила Олена Шуляк, необхідне для розвитку та підтримки спроможності на місцях впроваджувати проєкти. Через це фіскальна децентралізація, зокрема сплата ПДФО до бюджетів територіальних громад – критично важливий мотивуючий фактор для органів місцевого самоврядування. Важливо зберегти прогрес і водночас шукати подальші шляхи вдосконалення, включаючи приведення податкового законодавства у відповідність до найкращих міжнародних практик, наголосила народна депутатка.

«Останнє включатиме оцінку можливостей зміни існуючої практики розподілу податкових надходжень там, де проживає платник податків, а не там, де роботодавець зареєстрований. У більш загальному плані Україна розглядатиме можливості покращення загального процесу фіскальної децентралізації та найкращі способи збалансувати розподіл доходів і видатків центральних, місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування», – резюмувала Олена Шуляк.

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