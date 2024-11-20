Дональд Трамп планує призначити на посаду міністра освіти Лінду Макмехон

Макмехон вважалася головним претендентом на посаду міністра торгівлі, але очікується, що Трамп призначить міністром торгівлі Говарда Лутніка.

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити на посаду міністра освіти Лінду Макмехон, яка є однією з лідерів його перехідної команди. Про це повідомляє The Hill.

Макмехон вважалася головним претендентом на посаду міністра торгівлі, але очікується, що Трамп призначить міністром торгівлі Говарда Лутніка.

Як відомо, вона очолювала Адміністрацію малого бізнесу під час першого терміну Трампа.

NYT вказує, що 76-річна Макмехон є давньою союзницею Трампа і була серед його перших донорів напередодні перемоги на виборах у 2016 році. Макмехон не схожа на традиційних кандидатів на посаду міністра освіти, адже не має педагогічного досвіду та професійного досвіду управління освітньою політикою, за винятком призначення у 2009 році до ради з питань освіти штату Коннектикут, де вона пропрацювала трохи більше року, додає видання.

Під час свого першого терміну Трамп приділяв мало уваги питанням освіти, але цього року він активно згадував про цю сферу під час своєї передвиборчої кампанії. Як кажуть експерти, міністру освіти в адміністрації Трампа доведеться взяти на себе великі зобов'язання, оскільки республіканець натякав на кілька варіантів планів щодо цього відомства.

Видання розповідає, що Трамп хотів закрити Міністерство освіти, хоча на думку деяких консерваторів, більш реалістичним варіантом виглядає те, що він спробує використовувати відомство для просування освітньої програми. Закриття міністерства вимагатиме схвалення Конгресу, а це дуже малоймовірно. Освітня політика визначається штатами та місцевими шкільними радами, але федеральний департамент відіграє важливу роль.

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