Практика судів
  1. У світі

Дональд Трамп планує призначити на посаду міністра освіти Лінду Макмехон

12:58, 20 листопада 2024
Макмехон вважалася головним претендентом на посаду міністра торгівлі, але очікується, що Трамп призначить міністром торгівлі Говарда Лутніка.
Дональд Трамп планує призначити на посаду міністра освіти Лінду Макмехон
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Обраний президент США Дональд Трамп оголосив, що планує призначити на посаду міністра освіти Лінду Макмехон, яка є однією з лідерів його перехідної команди. Про це повідомляє The Hill.

Макмехон вважалася головним претендентом на посаду міністра торгівлі, але очікується, що Трамп призначить міністром торгівлі Говарда Лутніка.

Як відомо, вона очолювала Адміністрацію малого бізнесу під час першого терміну Трампа.

NYT вказує, що 76-річна Макмехон є давньою союзницею Трампа і була серед його перших донорів напередодні перемоги на виборах у 2016 році. Макмехон не схожа на традиційних кандидатів на посаду міністра освіти, адже не має педагогічного досвіду та професійного досвіду управління освітньою політикою, за винятком призначення у 2009 році до ради з питань освіти штату Коннектикут, де вона пропрацювала трохи більше року, додає видання.

Під час свого першого терміну Трамп приділяв мало уваги питанням освіти, але цього року він активно згадував про цю сферу під час своєї передвиборчої кампанії. Як кажуть експерти, міністру освіти в адміністрації Трампа доведеться взяти на себе великі зобов'язання, оскільки республіканець натякав на кілька варіантів планів щодо цього відомства.

Видання розповідає, що Трамп хотів закрити Міністерство освіти, хоча на думку деяких консерваторів, більш реалістичним варіантом виглядає те, що він спробує використовувати відомство для просування освітньої програми. Закриття міністерства вимагатиме схвалення Конгресу, а це дуже малоймовірно. Освітня політика визначається штатами та місцевими шкільними радами, але федеральний департамент відіграє важливу роль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Дональд Трамп

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Дані медоглядів військовозобов’язаних будуть автоматично потрапляти з Електронної системи охорони здоров’я до Реєстру «Оберіг»

Інформація про стан придатності чоловіків до військової служби автоматично потраплятиме з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до Реєстру військовозобов’язаних.

Єврокомісія констатувала ріст погроз і переслідування журналістів в Україні: як бездіяльність прокуратури загрожує вступу до ЄС

Бездіяльність прокуратури і зокрема Офісу Генпрокурора у питанні розслідування тиску правоохоронців на редакції медіа безпосередньо загрожує переговорам України про вступ до ЄС.

Військові, у яких на війні загинули неповнорідні брат або сестра, отримають право на звільнення зі служби – прийнято закон

Військовослужбовці отримають право на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення без вісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри.

Верховна Рада прийняла закон про скасування складного IQ-тесту для конкурсантів в судді та відкладення іспиту на історію української державності

Верховна Рада прийняла закон про скасування складного IQ-тесту для конкурсантів в судді та відкладення іспиту на історію української державності.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Порозова
    Інна Порозова
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Олександр Соп’яненко
    Олександр Соп’яненко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Віктор Гонтарук
    Віктор Гонтарук
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Родіонов
    Сергій Родіонов
    суддя Оболонського районного суду міста Києва